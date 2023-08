Bisisthal: Bergsteiger stürzt in die Tiefe und stirbt 

Ein Mann stürzte am Samstag bei einer Bergwanderung im Bisisthal in die Tiefe. (Symbolbild)

Ein Bergsteiger ist am Samstag in einem Berggebiet im Bisistahl verunglückt. Er kam beim Aufstieg zum Orstock vom Weg ab und stürzte in die Tiefe. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden die Leiche des Mannes am Sonntagnachmittag. Diese wurde mit der Rega geborgen, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt.