Pontresina GR: Bergsteiger stürzt rund 40 Meter ab und wird verletzt 

Ein 32-Jähriger stürzte am Montag beim Abstieg vom Piz Palü rund 40 Meter in die Tiefe. (Symbolbild)

Eine Vierergruppe Alpinisten bestieg am Montagnachmittag den Piz Palü in Pontresina. Beim Abstieg wählten sie die Route über den Fortezzagrat. Dort ging der 32-Jährige voraus und richtete eine Abseilstelle auf knapp 3400 m ü. M. ein. Dabei stürzte er kurz nach 16 Uhr rund 40 Meter ab, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt.