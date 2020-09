Am Gantrisch ist am Samstag ein Bergsteiger beim Abstieg tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt, war er zusammen mit einer anderen Bergsteigerin auf dem Abstieg vom Gantrisch. Aus noch ungeklärten Gründen sei der 43-jährige Mann «im obersten Bereich bei den Fixseilen zu Fall» gekommen. Er fiel daraufhin über einen «felsdurchsetzten Abhang» in die Tiefe.