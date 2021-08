Alleine auf Hochtour - Bergsteiger verunfallt am Schreckhorn tödlich

Der Bergesteiger war zwei Tage zuvor alleine zu einer Hochtour am Schreckhorn aufgebrochen. Dabei verunfallte er tödlich.

Am Dienstag wurde der Kantonspolizei Bern kurz nach 12.20 Uhr gemeldet, dass ein Bergsteiger, der zu einer Hochtour am Schreckhorn aufgebrochen war, von dieser nicht zurückgekehrt sei. In der Folge wurde eine Suche eingeleitet. Zur Suche nach dem Mann stand ein Team der Rega und der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz.