vor 1h

Unglück in Grindelwald

Bergsteigerin stürzt am Schreckhorn in den Tod

Am Sonntagmorgen kam es am Schreckhorn bei Grindelwald zu einem tragischen Unfall. Eine Bergsteigerin stürzte aus ungeklärten Gründen mehrere Hundert Meter tief in den Tod.

1 / 4 Für die Frau kam jede Hilfe zu spät – sie konnte nur noch tot geborgen werden. BOM Sie stürzte am Schreckhorn mehrere Hundert Meter in die Tiefe. Archiv Die formelle Identifikation der Verstorbenen steht indes noch aus. Google Maps

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Sonntagmorgen die Meldung, dass am Schreckhorn bei Grindelwald eine Bergsteigerin abgestürzt sei. Die Frau war mit einer Begleitung unterwegs und stürzte aus ungeklärten Gründen mehrere Hundert Meter in die Tiefe. Die verunfallte Frau konnte anschliessend durch die aufgebotene Rega und die Alpine Rettung Schweiz aufgefunden werden. Jedoch kam für die Frau jede Hilfe zu spät – sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Die formelle Identifikation der Verstorbenen steht indes noch aus. Die Begleiterin der Verstorbenen konnte unverletzt nach Grindelwald ausgeflogen werden und wurde durch das Careteam des Kantons Bern betreut.