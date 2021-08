Klimawandel - Bergsturz bedroht Kandersteg

Oberhalb von Kandersteg BE kündigt sich ein riesiger Bergsturz an: Fünfmal so viel Fels wie bei der Katastrophe von Bondo GR ist unterhalb des Doldenhorns in Bewegung. Der schneereiche Winter und die vielen Niederschläge im Sommer haben das Tempo, mit dem sich der Berg in Richtung Tal bewegt, «sehr beschleunigt», sagt Nils Hählen, Leiter der Abteilung Naturgefahren beim Kanton Bern gegenüber der « SonntagsZeitung » .