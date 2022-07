Hitze und Trockenheit : Bergtouren am Matterhorn wegen Schneemangel zu gefährlich

Bergführer raten derzeit dringend davon ab, zum Gipfel aufzusteigen. Erst am Dienstag war dort ein Bergsteiger ums Leben gekommen.

Der Matterhorn-Aufstieg ist derzeit wegen Schneemangel zu gefährlich. Die Bergführer in Zermatt raten deshalb seit Anfang der Woche dringend davon ab, zum Gipfel aufzusteigen. «Wir werden die Lage in ein paar Tagen neu beurteilen», sagte Anjan Truffer, Bergführer und Rettungschef der Bergrettung Zermatt, am Mittwoch. Nötig sei eine Wetteränderung mit Abkühlung und Niederschlag. Geprüft werde auch, ob die Lage durch Felsräumung entschärft werden könne.