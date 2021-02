1 / 13 Seit Donnerstagmorgen läuft die Bergung des abgestürzten Kleinflugzeugs im Bodensee. News-Scout Die Dauer der Bergung kann nicht genau vorausgesagt werden. News-Scout Das Flugzeug ist letzte Woche am Donnerstag abgestürzt. Es wurde mit einem Grossaufgebot nach dem verschwundenen Flugzeug gesucht. BRK News

Darum gehts Vor Staad stürzte letzte Woche ein Kleinflugzeug in den Bodensee.

Der Pilot konnte unterkühlt gerettet werden.

Seit Donnerstagmorgen läuft die Bergung des Flugzeugs.

Die Dauer der Bergung kann laut der Kantonspolizei St. Gallen nicht genau vorausgesagt werden.

Am Flugplatz Altenrhein wurde letzte Woche am Donnerstag kurz vor dem Mittag ein Flugzeug vermisst. Es verschwand vom Radar, als es sich im Landeanflug über dem Bodensee befand. Es kam zu einem Grosseinsatz der Rettungsorganisationen. Die Retter konnten im Verlaufe des Mittags den Piloten bergen. Es hiess, der 70-Jährige sei ansprechbar, aber unterkühlt gewesen. Das Flugzeug stürzte vor Staad SG ab.

Nun gab die Kantonspolizei St. Gallen weitere Details bekannt. Der Mann sei auf der Wasseroberfläche aufgefunden worden. «Er hielt sich an einem abgebrochenem Rad vom Hauptfahrwerk des Flugzeugs fest», steht in einer Mitteilung. Die Wassertemperatur habe 5.2 Grad Celsius betragen. Der 70-Jährige habe eine Nacht im Spital verbracht. Gestartet sei er um 10.45 Uhr in Locarno mit dem Ziel-Flughafen St. Gallen – Altenrhein. Während des Anflugs von Romanshorn habe der Tower des Flughafens den Funk- und Radarkontakt zum Flugzeug verloren. Im Einsatz standen danach über 100 Rettungskräfte.

60 Personen beteiligt an Bergung

«Das Kleinflugzeug konnte am Dienstag in einer Tiefe von rund 84 Meter mit Hilfe des Sonars geortet werden. Das Heck ist relativ stark beschädigt», so die Kantonspolizei St. Gallen. Die Bergung hat am Donnerstagmorgen begonnen. Das Flugzeug wird mit einem Kran auf eine Autofähre gehoben. Anschliessend erfolge der Transport zum Hafen Rorschach und der Verlad auf einen Tieflader. Schlussendlich soll das Flugzeug zur genauen Beurteilung durch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST zum Flughafen Payerne abtransportiert werden. Involviert seien in die Bergung rund 60 Personen.

Die Dauer der Bergung kann laut der Kantonspolizei St. Gallen nicht genau vorausgesagt werden. Das Ende der Bergungsaktion könne sich auch in den Freitag hineinziehen. «Sofern die Bergung nach Plan durchgeführt werden kann, ist nicht vor 12.30 Uhr mit dem Erscheinen des Flugzeuges an der Wasseroberfläche zu rechnen», heisst es. Der Hafen von Romanshorn ist aus Sicherheitsgründen in gewissen Bereichen abgesperrt.

Die Absturzursache sei noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Diesbezüglich verweist die Polizei auf die weitere Berichterstattung der SUST.