Stenay (FR): Bergung von 391-Kilo-Amerikanerin – Feuerwehr muss Wand abbrechen

In einem Krankenwagen für schwergewichtige Menschen wurde die Frau anschliessend in ein Spital gebracht.

Die US-Amerikanerin wurde am Mittwoch von der Ortschaft Stenay in Ostfrankreich in ein Spital nach Nancy gebracht, wie der Sender France 3 berichtete. Zum Einsatz kam dabei ein in Belgien ausgeliehener Krankenwagen für schwergewichtige Menschen.