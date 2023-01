Hygiene: Bericht deckt auf – so wenig werden unsere Lebensmittel kontrolliert

Es passiert in der Schweiz immer wieder, dass Lebensmittel krank machen.

Die Stiftung Konsumentenschutz ist nicht überrascht, dass bei Lebensmitteln in der Schweiz zu wenig kontrolliert werde.

Zehn Menschen starben im August 2020 an mangelnder Hygiene bei der Verarbeitung von Lebensmitteln.

In der Schweiz werden Lebensmittel laut der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) zu wenig kontrolliert. «Sämtliche Betriebe, die wir ausgewertet haben, werden zu wenig kontrolliert», sagt Gabriela Carappa, Sprecherin der EFK, gegenüber SRF . Die zuständigen Kantonslaboratorien würden insgesamt 40’000 Kontrollen pro Jahr durchführen.

Kontrollen sind gesetzlich festgelegt

Aber tatsächlich sollen sich nicht alle an diese Vorgaben halten. Metzgereien würden etwa alle drei statt zwei Jahre kontrolliert, heisst es im Bericht weiter. Cateringbetriebe sogar nur alle acht statt zwei Jahre. Bei Hofläden würden im Durchschnitt bis zu dreizehn Jahre vergehen, bis überhaupt einmal eine Kontrolle durchgeführt werde. Vorgeschrieben wären Lebensmittelkontrollen alle vier Jahre.

Zuständig sind die Kantone

In den Kantonen Neuenburg, Solothurn oder Basel-Stadt kämen auf eine Kontrolleurin rund 400 Betriebe. In den Kantonen Waadt, Bern oder Zug hingegen seien es um die 1000 Betriebe. Zum Vergleich: Pro Jahr könne ein Kontrolleur rund 200 Betriebe besuchen, schreibt die EFK in ihrem Bericht.