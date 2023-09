Berlin: Klima-Kleberin zu acht Monaten Haft verurteilt

Wikimedia Commons/CC BY 2.0/Stefan Müller

Die Klima-Kleberin der Aktivistengruppe Letzte Generation, Caroline Schmidt, wurde zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, ohne Bewährung. So lautete der Entschluss eines Gerichts in Berlin. Der Grund für die harte Strafe sei die Teilnahme an drei Strassenblockaden, wie die Gruppe auf X (ehemals Twitter) mitteilt.