Rolling Stones Debakel : «Berlin liegt nicht gleich um die Ecke»

Am Donnerstag meldet nun die «Schweizer Illustrierte», dass die Berner Konzertbesuchenden doch noch auf ihre Kosten kommen sollen. Sie erhalten ein Exklusiv-Recht auf Tickets für ein Zusatzkonzert in Deutschland. Dieses soll am 3. August auf der Waldbühne in Berlin stattfinden. Für die Wankdorf-Konzertkarten erhalten Fans ihr Geld zurück.