Berlin/Luzern: Im Promi-Restaurant Grill Royal nahm sein Leben eine Wende

Moritz Estermann aus Schötz hat in Berlin einen kometenhaften Aufstieg in der Gastro- und Hotelleriebranche hingelegt.

Als der damals 19-jährige Moritz Estermann seinen Eltern erzählte, dass er nach Deutschland gehen will, erhielt er die Antwort, dass sie weiterhin seine Krankenkassenbeiträge bezahlen würden, er den Rest zum Leben aber selber verdienen müsse. Dies war für den jungen Mann aus dem Dorf Schötz (LU) der entscheidende Kick, den er für den Schritt aus dem behüteten Elternhaus auf dem Lande in die Selbstständigkeit gebraucht hatte.

Angekommen war Estermann an einem Sommertag im Jahr 2003 mit dem Interrail am Ostbahnhof in Berlin. Er jobbte in Fitnessstudios und Modegeschäften und zog an Wochenenden durch Nachtkulturstätten. Es folgte ein Praktikum bei einem Kunst-Mode-Magazin und er lernte den Kunsthändler Javier Peres kennen. Dortige Vernissagen waren Ereignisse, bei denen neben Getränken auch Drogen im Spiel waren. Der Luzerner war fasziniert von dieser Welt und sein Job war, den ganzen Wahnsinn zu organisieren. Doch das wilde Leben näherte sich auch immer mehr einem Kipppunkt und er erklärte dies dem «Magazin» (Bezahlartikel) so: «Ich war der Swiss Mountain Boy.» Damit meint Estermann, dass er trotz des verrückten Lebens ein vernünftiger Mann geblieben war.