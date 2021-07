Jasmin Rühle - «Berlin Tag und Nacht»-Star nach Crash mit Porsche schwer verletzt

Die Influencerin Jasmin Rühle, bekannt aus der RTL-2-Soap «Berlin Tag und Nacht», hatte am Mittwochabend mit ihrem Porsche einen schweren Unfall. Sie war gegen 21 Uhr auf der Autobahn A11 im Landkreis Barnim in Richtung Prenzlau unterwegs. Die unter dem Künstlernamen JJ bekannte Rühle kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam erst wieder völlig zerstört auf der Fahrbahn zum Liegen. Dies berichtet Tag24.de.