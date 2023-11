Berlin: Versuchte Kroatiens Aussenminister Baerbock auf den Mund zu küssen?

Die europäischen Innen- und Aussenministerinnen und -minister trafen sich am Donnerstag in Berlin. Bei dieser Zusammenkunft kam es zu einem «peinlichen Moment», wie kroatische Medien schreiben. In einem Videoausschnitt scheint es so, als wolle der kroatische Aussenminister Gordan Grlic-Radman während eines Gruppenfotos seine Amtskollegin Annalena Baerbock küssen.