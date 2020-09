vor 1h

Grossveranstaltung : Berliner Demonstranten wollen an die Schweizer Grenze kommen

Sie organisierten die Corona-Grossdemonstrationen in Berlin. Nun will der Verein «Querdenken» den nächsten Anlass in Konstanz durchführen.

In Berlin demonstrieren am Samstag tausende Personen gegen die Corona-Politik. Als die Polizei die Demonstrationt auflösen will, kommt es zu Ausschreitungen.

Eigentlich war die nächste Corona-Demonstration für den 3. Oktober erneut in Berlin geplant. Doch nun wollen die Organisatoren des Vereins «Querdenken» den nächsten Grossanlass an die Schweizer Grenze nach Konstanz verlegen, wie Initiator Michael Ballweg in einer Sendung in einem Interview mit «RBB 24» am Dienstagabend sagt. Denkbar sei zum Beispiel eine Menschenkette um den Bodensee. Die Verlegung sei eine Reaktion darauf, dass Rechtsextreme für die Corona-Demonstrationen in der Hauptstadt mobilisierten und mitliefen.

Der Initiator der Demonstration und Kundgebung mit mehreren Zehntausend Menschen am Samstag in Berlin hat sich von den Demonstranten am Reichstag distanziert. Mehrere Menschen hatten am Abend eine Absperrung am Reichstagsgebäude durchbrochen und waren auf die Reichstagstreppe gerannt. «Die haben mit unserer Bewegung nichts zu tun», so Ballweg. Querdenken sei eine friedliche und demokratische Bewegung, Gewalt habe da keinen Platz.

1 / 16 Die Polizei nimmt Vegan-Koch Attilla Hildmann in Gewahrsam bei der Demonstration gegen die Corona-Massnahmen. KEYSTONE Zuvor hatte Hildmann vor der russischen Botschaft in Unter den Linden wirre Thesen über die Corona-Pandemie skandiert. KEYSTONE Zwei Polizisten halten einen Teilnehmer an der Demonstration gegen die Corona-Massnahmen zurück. KEYSTONE

Bestürzung über Ereignisse am Reichstag

Politiker zeigten sich bestürzt über die Ereignisse am Berliner Reichstag während der Proteste gegen die Corona-Massnahmen. «Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Das werden wir niemals hinnehmen», sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.