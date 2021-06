Hausbesetzer der «Rigaer Strasse 94» in Berlin zünden Barrikaden an

Lage an der «Rigaer Strasse 94» eskaliert : Berliner Hausbesetzer zünden Barrikaden an

Rauchschwaden ziehen durch die Strasse, Böller explodieren – der Konflikt um das teilbesetzte Haus «Rigaer Strasse 94» in Berlin spitzt sich zu.

Zudem errichteten Vermummte Barrikaden an drei Stellen auf der Rigaer Strasse im Stadtteil Friedrichshain und zündeten sie an.

Etwa 200 Vermummte griffen am 16. Juni 2021 die Berliner Polizei mit massiven Steinwürfen von Dächern und Strasse an.

Einen Tag vor der geplanten Brandschutzbegehung eines teilweise besetzten Hauses in der Rigaer Strasse in Berlin-Friedrichshain ist die Lage eskaliert. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden die Beamten am Mittwoch von rund 200 Menschen von der Strasse und vom Dach des Gebäudes aus «mit Steinen attackiert». Rund 60 Polizisten seien verletzt worden.