Seit den Demonstrationen am Wochenende in Berlin kursiert im Netz ein Video, das ein äusserst hartes Vorgehen von Polizisten gegenüber einer Demonstrantin zeigt. Die Polizei schlägt dabei auf die Frau ein und zwingt sie gewaltsam zur Festnahme.

Festgenommene Frau ist wohlauf und wieder auf freiem Fuss

Im Internet kursierte auch das Gerücht, dass die betroffene Frau nach der Festnahme gestorben sei – was sich schliesslich als falsch erwiesen hat. Vor dem aggressiven Eingreifen der Polizei soll die 60-jährige Frau an einer verbotenen Versammlung teilgenommen haben. Trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten, das Gelände zu räumen, soll sie sich nicht entfernt haben.

Die Frau soll sich stattdessen auf den Boden gekauert und einem Polizisten in den Bauch getreten haben. Beim Versuch, die Frau wegzutragen, soll sie versucht haben, dem Beamten in den Arm zu beissen. «Da sie sich weiterhin wehrte, schlug ein Beamter ihr mit der Faust auf den Rücken», heisst es in einer offiziellen Stellungnahme der Berliner Polizei.