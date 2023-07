Brandenburg: Berliner Polizei warnt vor frei herumlaufendem Löwen

Im Süden Berlins ist eine Löwin unterwegs. Nachdem Zeugen das Tier in Kleinmachnow gesichtet hatten, erliess die Polizei am frühen Donnerstagmorgen eine Warnung. Die Bewohner der Orte Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf werden derzeit vor dem Verlassen ihrer Häuser gewarnt.

Die Einsatzkräfte forderten auch Tierschutzexperten mit Betäubungsgewehren an. Auch über die Warn-App Nina und Durchsagen im Radio wurde die Bevölkerung vor dem Tier gewarnt.

Einsatzkräfte der Polizei sind seit Mitternacht im Einsatz, auch zwei Helikopter sind an der Suche beteiligt. Woher die Löwin kommt, ist unklar. «In der Region vermisst kein Zoo oder Zirkus so ein Tier», so ein Sprecher der Polizei.