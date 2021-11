Unterlassene Nothilfe – Berliner Polizist wird beim Todeskampf gefilmt und verhöhnt

Ein mittlerweile gelöschtes Video auf Instagram wirft in Berlin hohe Wellen, wie die «Bild» schreibt. Die Aufnahmen zeigten einen Polizisten in seinem verunfallten Auto, wie er sich in einer medizinischen Notsituation befindet. Anstatt zu helfen, fertigt die Person Nahaufnahmen des Polizisten an und verhöhnt diesen als «völlig besoffen». Wie am Donnerstag bekannt wurde, verstarb der Beamte später im Spital.