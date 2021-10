Vorwurf der Zeugenbestechung : Berlusconi in der«Rubygate»-Affäre freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Italiens Ex-Regierungschef mehrere Millionen ausgegeben hat, um Zeugen zum Schweigen zu bringen. Ein Gericht sieht das anders.

Silvio Berlusconi beteuerte seine Unschuld in der «Rubygate»-Affäre.

Silvia Berlusconi ist laut seinem Anwalt erleichtert über den Freispruch: Italiens ehemaliger Regierungsschef verlässt das Spital – er war letztes Jahr an Corona erkrankt. (Archivbild)

Dieser Meinung ist ein Gericht in Siena, das den ehemaligen Regierungschef daraufhin freigesprochen hat.

Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi ist vom Vorwurf der Zeugenbestechung im Prozess um die «Rubygate»-Affäre freigesprochen worden. Sein Mandant sei «erleichtert und zufrieden», sagte Berlusconis Anwalt Federico Cecconi am Donnerstag laut italienischen Medien nach der Entscheidung des Gerichts in Siena. Auch der mitangeklagte Pianist Danilo Mariani wurde freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Chef der Mitte-rechts-Partei Forza Italia vorgeworfen, den Musiker für eine Falschaussage in einem früheren Prozess bezahlt zu haben, in dem es um Sex-Partys in Berlusconis Villa ging. Die Anklage hatte für die beiden Beschuldigen jeweils mehr als vier Jahre Haft gefordert.