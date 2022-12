Fussballchef Berlusconi: Bei Sieg kommt Bus mit Sexarbeiterinnen

AC Monza : Berlusconi verspricht Spielern Bus voller Prostituierter, wenn sie gewinnen

Italiens früherer Premierminister Silvio Berlusconi hat mit einem Kommentar bei der Weihnachtsfeier seines Fussballclubs AC Monza für Aufsehen gesorgt. Seit Dienstagabend kursiert in den sozialen Medien ein Videoschnipsel der Rede des 86-Jährigen vor Spielern, Verantwortlichen und Sponsoren des Erstligisten, in dem er über eine spezielle Motivation für die Profis spricht. «Ich habe den Jungs gesagt, jetzt spielt ihr gegen Milan, gegen Juve und so weiter. Wenn ihr es schafft, gegen eine dieser grossen Mannschaften zu gewinnen, schicke ich euch einen Car mit Schl*** in die Kabine.»