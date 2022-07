Prunk-Hochzeit in Italien: Berlusconis Ex Francesca Pascale heiratet eine italienische Popsängerin

Die 36-jährige Francesca Pascale heiratet am 2. Juli 2022 ihre Freundin Paola Turci.

Im Schloss von Velona in Montalcino, rund 200 Kilometer nördlich von Rom, findet eine der schicksten Hochzeiten des Sommers statt: Francesca Pascale, die ehemalige Freundin des Ex-Premiers Silvio Berlusconi, heiratet ihre Freundin Paola Turci – zwei Jahre nachdem das Klatschmagazin « Oggi » ein Bild des küssenden Frauenpaares veröffentlicht hatte.

Wie « Corriere della Sera » berichtet, wird es zuerst eine standesamtliche Trauung geben, bevor das Paar mit nur ein paar wenigen Freundinnen und Freunden eine nüchterne Hochzeitszeremonie mit Blick auf das Val d'Orcia feiert. Eine gleichgeschlechtliche Ehe ist in Italien gesetzlich nicht vorgesehen. Die Regierung des Sozialdemokraten Matteo Renzi hat 2016 eine gesetzlich anerkannte homosexuelle Lebenspartnerschaft eingeführt.

Kein offizielles Coming-out

Die 36-jährige Francesca Pascale war zuvor zehn Jahre lang mit Berlusconi zusammen gewesen. Die beiden hatten in der Vergangenheit mehrmals Trauungsabsichten geäussert, geheiratet haben sie schlussendlich nie. Dabei hatte die Neapolitanerin nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie ihren 50 Jahre älteren Partner so bald wie möglich heiraten wolle.

Im März 2020 gaben Berlusconi und Pascale ihre Trennung in einem Communiqué bekannt – vier Monate später entstand auf einer Jacht vor der Küste des Cilento jenes Kuss-Foto, über das ganz Italien wochenlang sprach. Ein offizielles Coming-out der beiden Frauen gab es nie. Auch die Nachricht ihrer Hochzeit hätten Pascale und Turci eigentlich gerne geheim gehalten, wie Silvio Franceschelli, Bürgermeister von Montalcino, erklärt.

«Du musst gehen» – ein Lied für Berlusconi

Nach dem Liebes-Aus mit dem Premier einigten sich Pascale und Berlusconi auf einen Jahresunterhalt von einer Million Euro, wie italienische Medien berichteten. Pascale darf zudem weiterhin in dem Luxusanwesen Villa Maria mit 40'000 Quadratmeter Park in Casatenovo bei Mailand leben, die von Berlusconi für die Ex eingerichtet wurde.