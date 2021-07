1 / 4 Für den Einer-Viertelfinal reichte es Dara Alizadeh aus Bermuda nicht, modisch ist er aber auf Medaillenkurs. REUTERS Auch für den Beniner Privel Hinkati bedeutete der Vorlauf Endstation. AFP Besser lief es Nazanin Malaei. Als Vorlaufs-Dritte qualifizierte sich die Iranerin mit einer sehr guten Zeit für den Viertelfinal. AFP

Mit 364 Tagen Verspätung haben die Olympischen Spiele Tokio endgültig begonnen. Kurz vor halb vier Morgens greift mit Jeannine Gmelin die erste Schweizerin ins olympische Geschehen ein. Im Skiff zeigt die Oylmpia-Fünfte von 2016 einen ordentlichen Auftritt und qualifizierte als Zweite ihres Vorlaufes problemlos für den Viertelfinal. Am Ende bedeuten 7:47.20 die achtschnellste Zeit für die 31-Jährige.

«Ich hatte vom Gefühl her nicht das beste Rennen», sagt Gmelin nach ihrem Auftakt im Interview mit SRF. Vor allem der Seitenwind hätte ihr etwas Probleme bereitet. «Ich gehe aber sicher positiv weiter», meint die Schweizerin im Hinblick auf den Viertelfinal.

Schweizer «Schreck»-Duo

Kurz nach Gmelin gilt es im Sea Forest Waterway auch für den Schweizer Doppelzweier Ernst. Das Duo Barnabé Delarze und Roman Röösli wird auf ORF aufgrund des Doppel-Ös im Namen als «den Schrecken aller internationalen Grafiker» angekündigt. In einem hochklassigen Vorlauf gibts für das ambitionierte Schweizer Duo im Photo-Finish den zweiten Platz und das Viertelfinal-Ticket.

Das Wasser im Stadtteil Kyoto scheint schell zu sein. Im ersten -Doppelzweier-Vorlauf rudert das französische Boot in 6:10.45 zu neuem olympischen Rekord. Diesen unterbieten die Niederländer im dritten und letzten Vorlauf in 6:08.38 wenig später gar noch einmal. Das Schweizer Duo Delarze/Röösli hat nach den Vorläufen die viertschnellste Zeit auf dem Resultatblatt stehen und unterstreicht damit seine Medaillenambitionen. Für beide Schweizer Boote geht es am Montag im Viertelfinal weiter.

Iran und Puerto Rico Viertelfinal

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie erschwerten Qualifikationsbedingungen sind im Tokioer Sea Forest Waterway nur in den Einer-Disziplinen «Exoten» am Start. Dara Alizadeh aus Bermuda bleibt zwar im Vorlauf hängen, sorgt mit seinem pinken Trikot allerdings für ein optisches Highlight.

Auch die weiteren Aussenseiterinnen und Aussenseiter aus Ländern wie Sudan, Benin oder Kuwait verpassen den Viertelfinaleinzug mehr oder weniger deutlich. Auch dank etwas Glück in der Vorlauf-Einteilung sind dagegen der Philippiner Cris Nievarez und Veronica Toro Arana aus Puerto Rico im Viertelfinal mit dabei. Einen starken Auftritt zeigt die Iranerin Nazanin Malaei. Mit 7:59.01 benötigt sie für die 2000 Meter lange Strecke nur knapp zwölf Sekunden länger als die Schweizerin Jeannine Gmelin, Auch sie steht im Viertelfinal.

Südkorea dominiert Bogenschiessen-Quali

Neben den Ruder-Vorläufen ist am Freitagmorgen in Tokio noch verhältnismässig wenig los. Im Bogenschiessen der Frauen zeigen sich die Südkoreanerinnen besonders treffsicher. In der Qualifikation belegen San An, Minhee Jang und Chaeyoung Kang unter den 56 Teilnehmerinnen die Plätze 1 bis 3. San stellt mit 680 Punkten zudem einen neuen olympischen Rekord auf.