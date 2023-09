Bern: 17-Jähriger stirbt nach Badeunfall in der Aare

Ein 17-Jähriger geriet beim Schwimmen in der Aare in Not.

Am frühen Dienstagabend, kurz vor 17.45 Uhr ist ein Jugendlicher in Bern beim Schwimmen in der Aare in Not geraten. Gemäss ersten Erkenntnissen begab sich der Jugendliche auf Höhe des Schönaustegs ins Wasser. Er geriet wenig später in Schwierigkeiten und trieb in der Folge leblos den Fluss hinunter.



Drittpersonen, die auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, gelang es, den im Wasser treibenden Jugendlichen zusammen mit der Polizei zu bergen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilt. Umgehend hätten die Einsatzkräfte der Polizei zusammen mit einem Passanten mit der Reanimation begonnen.