Bern: 21-Jährige der falschen Anschuldigung schuldig gesprochen

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von sexualisierter, häuslicher, psychischer oder anderer Gewalt betroffen? In der Infobox am Ende des Artikels findest du Hilfe.

Er habe sie immer wieder in seiner Wohnung eingesperrt und geschlagen, gab die Frau zunächst an. Später räumte sie ein, die Aussage sei übertrieben gewesen.

Wegen eines Streits rückte die Polizei am 5. April 2023 zur Wohnung eines Mannes in Bern aus. Dessen Ex-Partnerin gab an, er habe ihr mehrere Male mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, sie gekickt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt.