Bern: 23-Jähriger wird bei Streit schwer verletzt – Täter ist flüchtig

Am Freitagabend erlitt ein 23-Jähriger im Bereich der Haltestelle «Gewerbeschule» am Nordring Bern eine Stichverletzung.

Am Freitag (3. November 2023) ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 21.15 Uhr die Meldung ein, dass es am Nordring in Bern im Bereich der Haltestelle «Gewerbeschule» zu einer Auseinandersetzung gekommen und eine Person verletzt worden sei. «Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie einen schwer verletzten Mann fest. Der 23-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch eine Drittperson und die Einsatzkräfte von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht», heisst es in einer Medienmitteilung.