Kritische Pegel, Regen erwartet - Bern bereitet sich auf mögliches Hochwasser vor

Die Schweiz befindet sich fest im Klammergriff der Tiefdruckgebiete. In vielen Landesteilen haben die Flüsse und Seen hohe Pegel erreicht – besonders kritisch ist die Situation im Kanton Bern.

Der Hochwasserschutz in Bern Marzili ist in vollem Gange, wie das Bild eines News-Scouts zeigt. 20min/News-Scout

Darum gehts Wegen des anhaltenden Regens sind Schweizer Seen und Flüsse zum Bersten voll.

Nun haben erste Städte Vorsichtsmassnahmen getroffen.

Gemäss Meteonews wird es in den kommenden Stunden im ganzen Land regnen – teils kräftig.

Seit Wochen klagen Schweizerinnen und Schweizer über den regenreichen Sommer. Nun mehren sich im Land auch die Sorgen wegen möglicher Hochwasser. Der Bund hat für die Regionen um den Vierwaldstättersee, Brienzersee und Thunersee die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) durch Hochwasser rausgegeben. Besonders kritisch ist die Situation beim Thunersee. Der Seepegel ist nur noch wenige Zentimeter unter der offiziellen Schadensgrenze von 558,30 Metern, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Noch dazu: Der Schieber des Hochwasser-Entlastungsstollens in Thun ist defekt und kann nicht ganz geschlossen werden. Die Verantwortlichen versuchen, den Umstand mit den Schleusen in der Stadt Thun zu kompensieren.

Aktuell fliessen über 400 Kubikmeter pro Sekunde die Aare hinunter – diese Zahl wird zumindest beim Schönausteg in Bern gemessen. Sollte noch mehr Wasser vom Oberland Richtung Bern fliessen, droht in der Bundesstadt, der Fluss über die Ufer zu geraten und Schäden anzurichten. Im Berner Mattequartier bereitet sich Schutz und Rettung Bern jetzt schon auf ein mögliches Hochwasser vor. In den Quartieren Altenberg, Matte, Marzili, Dählhölzli wurden am Samstagnachmittag die sogenannten Beaver-Sperren installiert. Zudem wurde Material zur Bekämpfung der Wassermassen bereitgelegt, mancherorts mussten Anwohnerinnen und Anwohner ihre Autos wegstellen.

Auch in Thun hat die Feuerwehr bereits am Freitag erste Schutzmassnahmen getroffen, so wurden etwa an neuralgischen Orten Sandsäcke bereitgelegt.

Der Regen kommt wieder und wieder

Betroffene Städte und Gemeinden tun gut daran, sich auf mehr Wasser vorzubereiten. Gemäss Meteorologin Geraldine Zollinger von Meteonews ist in der Nacht auf Sonntag mit erneuten Regenfällen zu rechnen: «Teilweise können es auch Gewitter sein. Es werden während der Nacht schätzungsweise zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter fallen.» Nicht vorhersagen liesse sich aber, wie intensiv der Niederschlag in den einzelnen Gebieten sein wird: «Manche Orte werden in kurzer Zeit viel Regen erleben, gleichzeitig kann die Intensität in benachbarten Gebieten geringer sein.»

Im Verlaufe des Sonntags würde sich die Wettersituation wieder beruhigen, jedoch nicht für lange: «Ab Montagnachmittag muss bereits wieder mit erneutem Regen gerechnet werden.» Dann würden kräftige Gewitter übers Land ziehen, welche gar Unwetterpotential mit sich bringen können.

