Bern: Botschaft wirbt für Ferien in Polen – das gefällt Stadt gar nicht

Diese hat ohne Bewilligung Werbeplakate an ihrem Zaun montiert, um für Ferien in Polen zu werben.

Gegen 20 grosse Werbeplakate hängen seit Ende September am Zaun der polnischen Botschaft im Elfenauquartier. Botschafterin Iwona Kozlowska will der Berner Bevölkerung mit der Ausstellung die Landschaften und Städte ihres Landes schmackhaft machen.

Schweiz macht in Warschau dasselbe

Für die Ausstellung habe man sich übrigens von der Schweizer Botschaft in Warschau inspirieren lassen, erklärte Kozlowska weiter gegenüber SRF. Diese habe an ihrem Zaun ebenfalls Werbeplakate der Schweiz aufgehängt. Auch hierfür sei keine Bewilligung eingeholt worden, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einräumte. «Das Befestigen von Plakaten an den Botschaftszäunen wird in Warschau von zahlreichen Botschaften praktiziert», so ein EDA-Sprecher. Die Stadt Warschau habe bislang keinen Einspruch eingelegt.