Bern: JSVP-Anzeige führt zu Strafbefehl für Brasserie Lorraine

Im Juli letzten Jahres sorgte der Fall für ein gewaltiges Echo, sogar über die Landesgrenzen hinaus: die Reggae-Band Lauwarm musste ihren Auftritt in der Brasserie Lorraine in Bern abbrechen, nachdem mehrere Konzertbesucher sich über «Unwohlsein» beklagt hatten. Der Grund: zwei weisse Mitglieder der Band trugen Rastas, zudem traten sie in afrikanischer Kleidung auf. Im August erhielt die «Brass» jetzt einen Strafbefehl der Berner Staatsanwaltschaft mit dem Vorwurf der Rassendiskriminierung, wie die «Berner Zeitung» berichtet.