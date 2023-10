Bern: Den Vertrag schrieb er rasch auf den Lotto-Schein

Er gaukelte ihr vor, dass er an Krebs leide und einen Platz in einer Pension bekommen habe.

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland verurteilte R.G.* aus dem Kanton Bern wegen Betrugs, Nötigung und Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz. Wie aus einem Strafbefehl hervorgeht, der 20 Minuten vorliegt, sprach er im April 2023 am Bahnhof in Bern eine Frau an. Er gaukelte ihr vor, dass er an Krebs leide und einen Platz in einer Pension bekommen habe.