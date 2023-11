Bern : Dieser Laden verkauft Kleider zum Kilopreis

Die Bernerin Maya Núñez hat am letzten Samstag den ersten Pick-n-Weight-Store in Bern eröffnet.

Im Breitenrain hat kürzlich der erste Pick-n-Weight-Store Berns eröffnet. Maya Núñez (31) ist Gründerin des Secondhand-Ladens Smilla, in dem man nicht pro Kleidungsstück, sondern pro Kilo bezahlt. Die Kleidungsstücke sind in Farbkategorien unterteilt, welche die Kundinnen und Kunden selbst wiegen können. Die Preise reichen von 16 Franken bis zu 69 Franken pro Kilo. Will eine Kundin beispielsweise eine Hose in der Kategorie «blau» kaufen, zählt nur, was die Waage anzeigt, und so wird dann der Preis berechnet.