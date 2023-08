Gurtenfestival: Dieser Zettel hat jetzt ein juristisches Nachspiel

«Die Schilderungen waren glaubwürdig», sagt Festivalsprecherin Lena Fischer zur «BZ». Sie geht von einer Dunkelziffer «mit Faktor zehn» aus – also, dass rund 120 weitere Personen betroffen waren, sich aber nicht gemeldet haben.

Wie die «Berner Zeitung» berichtet, war der Stand von der Festivalleitung geschlossen worden. Rund ein Dutzend Festivalbesucherinnen und -besucher hatten sich gemeldet, weil sie an Durchfall litten, nachdem sie an diesem Stand gegessen hatten.

Es sei nicht bewiesen, dass das Essen am Stand zu Durchfall geführt hatte, argumentieren sie.

Um die Schliessung eines Standes am Gurtenfestival entbrennt ein Rechtsstreit.

An den letzten zwei Tagen des Gurtenfestivals hing an einem Food-Stand ein Zettel, auf dem es hiess: «Sorry, wir sind ausgefressen, haben die Menge unterschätzt und wünschen euch noch ein schönes Festival.» Das stimmte so aber nicht.