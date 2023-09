Bern: Drei Jugendliche (17 und 18) schlagen und treten Mann

Die Jugendlichen griffen in der Aarbergergasse unvermittelt einen Mann an und traktierten diesen mit Schlägen und Tritten.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde in der Stadt Bern in der Nacht auf Sonntag kurz nach 0.50 Uhr ein Mann von drei unbekannten Männern angegriffen und verletzt. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Aarbergergasse, wo mehrere Personen auf den Mann einschlugen. Gemäss Mitteilung hielt sich eine Personengruppe in der Gasse auf, als sie von drei Unbekannten angesprochen wurde. Unvermittelt griffen die drei jungen Männer einen Mann aus der Personengruppe tätlich an. Sie schlugen und traten ihr Opfer, das zu Boden gefallen war.