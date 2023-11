Bern: Frontalkollision auf der A6 – Polizei und Rega im Einsatz

Auf der Autobahn A6 in Studen kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall – offenbar sind zwei PKW frontal ineinander gekracht. Eine News-Scout berichtete gegenüber 20 Minuten: «Ich habe auf einmal einen lauten Knall gehört, acht Minuten später kam die Ambulanz und die Feuerwehr.» Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Einsatz, konnte aber noch keine näheren Informationen liefern.

20 Minuten

Ähnlicher Unfall vor einem Jahr

Am 7. November 2022, vor also fast genau einem Jahr, ereignete sich an der selben Stelle ein ähnlicher Unfall: Zwei Autos kollidierten seitlich miteinander, der Lenker (23) des einen Autos starb bei dem Unfall, die Personen im anderen Auto wurden leicht verletzt.