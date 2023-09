Bern : Aare eingefärbt – das steckt dahinter

Sie ist zwar auch in natura grün, aber nicht so grün. Die Aare wurde am Samstagmorgen eingefärbt.

Hinter der Aktion steht der Klimastreik Schweiz, der damit auf die nationale Klimademo am 30. September aufmerksam machen will.

Giftgrün leuchtete die Aare am Samstagmorgen in Bern. Das zeigen Bilder von News-Scouts. Um 9 Uhr morgens meldeten sich dann die Aktivisten des Klimastreiks per Mail mit einem Bekennerschreiben. Sie hätten die Aare mit dem ökologisch und gesundheitlich unbedenklichen Farbstoff Uranin eingefärbt. Mit der Aktion wollen sie auf die nationale Klimademo am 30. September in Bern aufmerksam machen.