Bern: GLP mit Motion gegen Vogelschlag

Vogelschläge haben in den letzten Jahren bei öffentlichen sowie privaten Bauten, aufgrund der zunehmenden transparenten Verglasungen, zugenommen.

Eine Motion der GLP fordert, dass in Zukunft Fassaden so gestaltet werden, dass Vögel sie als Hindernisse wahrnehmen können.

Der Berner Gemeinderat beantragt die Motion zur Ablehnung, will sie aber als Postulat entgegennehmen.

Judith Schenk und Gabriella Blatter (GLP) fordern, dass künftig bei Neu- und Umbauten Glaselemente und Spiegelflächen so gestaltet werden, dass Vögel sie als Hindernisse wahrnehmen.

Jährlich sterben in der Schweiz Hunderttausende Vögel infolge Kollisionen mit transparenten und verspiegelten Glasflächen an Gebäuden.

Laut Schätzungen der Vogelwarte Sempach sterben in der Schweiz jährlich Hunderttausende Vögel beim Aufprall auf spiegelnden Glasflächen. Man nennt das «Vogelschlag». Weil es immer mehr verglaste Absturzsicherungen, Schall- und Windschutzwände und Wartehäuschen gibt, hat sich das Problem in den letzten Jahren bei öffentlichen sowie privaten Bauten weiter verschärft. Gleichzeitig gibt es in der Schweiz lediglich Vorgaben für vorgehängte Fassaden, jedoch keine für konventionelle Bauprojekte.