Bern: Grüne wollen Fleisch aus Kantinen verbannen

Darum gehts Das Grüne Bündnis (GB) in Bern hat gleich zwei Vorstösse zum Thema nachhaltige Ernährung lanciert.

In Kantinen und an Anlässen der städtischen Behörden sollen ausschliesslich regionale und vegetarische Speisen angeboten werden.

Auch der private Sektor soll zu nachhaltigeren Menüs motiviert werden.

Berner Gastro-Betreiber stehen den Forderungen kritisch gegenüber.

Die Stadt Bern hat sich in mehreren Reglementen und Strategien zum Ziel gesetzt, die nachhaltige Ernährung zu fördern. Nun aber müssten Nägel mit Köpfen gemacht werden, fordert das Grüne Bündnis (GB) – und hat deshalb gleich zwei Motionen zum Thema lanciert.

Demnach sollen in der Verwaltung, in Betriebskantinen und an Anlässen der Behörden «ausschliesslich biologische, regionale, saisonale, sozial nachhaltige und vegetarische oder vegane Speisen verwendet und angeboten werden», wie es in einem der Vorstösse heisst. Weiter sollen auch die Organisatoren von Anlässen im öffentlichen Raum sowie die Leistungsvertragspartner der Stadt zu einem «grossmehrheitlich» nachhaltigen Angebot verpflichtet werden.

Will der Gemeinderat seine Klimaziele erreichen, dann müsse er mit gutem Beispiel vorangehen, sagt Grüne-Stadträtin Katharina Gallizzi zu 20 Minuten. «Die Stadt soll aufzeigen, dass es möglich ist, sich vegetarisch zu ernähren, ohne dass dies gravierende Einschnitte in die Lebensqualität der Konsumentinnen und Konsumenten zur Folge hat.» Doch geht der staatliche Eingriff in den Speiseplan nicht zu weit? Auch Gallizzi sieht in der Ernährung zwar einen «Bereich, der den Leuten nahegeht». Jedoch seien die Vorgaben auch eine Chance, sich mit der vegetarischen Ernährung auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, dass diese genauso schmackhaft ist wie eine Ernährung mit Fleisch.

Kita-Konzept soll ausgeweitet werden

Bei der Frage nach der Umsetzung verweist Gallizzi auf die Stadtberner Kitas, die bereits heute nachhaltig kochen müssten. Ähnliches soll für weitere Leistungsvertragspartner gelten: «Wenn die Stadt ihre Leistungsverträge abschliesst, sollen sich die Partner verpflichten, dass sie sich künftig an ein Ernährungskonzept halten.» Gallizzi betont, dass die Forderungen «verhältnismässig» umzusetzen seien.

Auch wenn der Fokus auf eine möglichst regionale und saisonale Küche zu legen sei, sollen Ausnahmen weiterhin möglich sein. «Uns ist völlig klar, dass nicht alle Produkte in der Schweiz bezogen werden können. Wenn aber Zutaten importiert werden, sollten sie zertifiziert sein und biologischen und sozialen Richtlinien entsprechen.»

Nicht nur die städtischen Betriebe, auch der private Sektor soll laut den Grünen zu nachhaltigeren Menüs ermuntert werden. Zum Vorbild nehmen sich die Motionärinnen die Stadt Zürich, wo im Rahmen der «Klima à la carte»-Kampagne kürzlich rund 100 Restaurants einen Monat lang klimafreundliche Menüs anboten. Ein solches Pilotprojekt müsse auch in der Stadt Bern durchgeführt werden, «um den Gastrobetrieben Anreize und Sichtbarkeit für nachhaltige Konzepte zu bieten», finden die Motionärinnen.

Gastro-Präsident sieht «Bevormundung»

In der Berner Gastroszene reagiert man ablehnend bis zurückhaltend auf die Forderungen der Grünen. Für Tobias Burkhalter kommt die Pflicht, auf Fleisch zu verzichten, einer «Bevormundung» gleich, wie er der «Berner Zeitung» sagt. Man könne den Gästen nicht vorschreiben, was sie essen sollen. Der Präsident von Gastro Bern und Leiter mehrerer Gastrobetriebe sieht zudem wirtschaftliche Probleme: «Als Gastronom ist es oberstes Gesetz, anzubieten, was gewünscht wird. Sonst fehlt dem Betrieb die Frequenz, also die Existenzgrundlage.»

Skeptisch ist man auch beim veganen Restaurant Colorz Kitchen. Zwar müssten sich die Gesellschaft und die Gastronomiebetriebe noch mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, räumt Inhaber Dominik Jünkel ein. «Aber auch ich nehme mir mal raus, Zitronengras zu bestellen. Schliesslich lebt die Gastronomie von den verschiedenen Küchen dieser Welt.»

Aarebar-Betreiber Lukas Brantschen unterstützt die Anliegen der Grünen, mahnt aber, dass diese umsetzbar sein müssten. Dabei sieht er ein bestimmtes Problem: «Gäste können oder wollen für nachhaltige Speisen und Getränke nicht mehr bezahlen.» Als Pop-up auf öffentlichem Grund wäre die Aarebar ebenfalls von den Forderungen der Grünen betroffen.

