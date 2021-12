Trotz Corona – Bern hat nächstes Jahr wieder eine Fasnacht

In Bern soll 2022 wieder eine Fasnacht stattfinden.

Die Berner Fasnacht kehrt nach zwei Jahren wieder zurück. Im März 2022 soll sie wieder stattfinden – Corona-bedingt jedoch ohne den grossen Umzug durch die Stadt und ohne den Kinderumzug. Platzkonzerte, Bärenbefreiung, Schnitzelbänken, die «Chinderfasnächtli» und vieles mehr sollen aber angeboten werden. Aufgrund der epidemiologischen Situation sei eine genaue Bekanntgabe des Programms noch nicht möglich, wie es in einer Mitteilung heisst. Fest steht jedoch, dass der Münsterplatz, die Münsterplattform und der Rathausplatz für grössere Platzkonzerte und Verpflegungsstände abgesperrt werden. Kleinere Guggenkonzerte und Schnitzelbänke will man in Kellern und Beizen unterbringen.