Keller-Sutter: Krisenstab untersucht Hackerangriff auf XPlain

Die Anzahl an Cyberangriffen nimmt zu. Seit Anfang Jahr seien schon über 13’000 Hacker-Angriffe gemeldet worden, so das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) des Bundes. Betroffene waren die NZZ, CH Media, SBB und verschiedene Technologiekonzerne. Die Attacke Anfang Juni auf XPlain und die Bundesverwaltung war wohl eine der gravierendsten, die es je gegeben hat. Die Firma mit Sitz in Interlaken ist ein Informatikdienstleister für verschiedenste Schweizer Behörden im Bereich Sicherheit und Justiz.