Schlafuntersuchung: Bern ist die beste Stadt zum Schlafen

Wo auf der Welt schläft es sich am besten? Laut einer Untersuchung von CIA Landlord Insurance nächtigst du am allerbesten in der Schweizer Bundesstadt. Demnach biete Bern auf der ganzen Welt die beste Umgebung für einen erholsamen Schlaf.

So kam Bern auf Platz 1

Auf dem ersten Platz ist Bern dank seiner geringen Luftverschmutzung und seiner ausgezeichneten Sicherheitswerte gelandet. Laut der Untersuchung kann man in Bern bestens durchatmen, denn die Schweizer Stadt hat die niedrigste Luftverschmutzung aller analysierten Städte. Zudem hat Bern laut Studie die niedrigste Kriminalitätsrate, was ebenfalls offenbar für eine gute Nachtruhe sorgen soll.

Auf dem zweiten Platz folgt Reykjavik in Island. Die Stadt punktet mit Ruhe und geringer Lichtverschmutzung. Ausserdem ist in der Stadt die Vier-Tage-Woche etabliert. Das heisst, viele Bewohner arbeiten an vier statt fünf Wochentagen. Das wiederum führt zu mehr Freizeit und weniger Stress, was die Schlafqualität erheblich verbessern kann.