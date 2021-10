Internationales Ranking : Bern ist drittbeste Stadt für Expats – und lässt Zürich deutlich hinter sich

Ein Vergleichsportal hat 70 Städte weltweit auf seine Attraktivität für Expats hin untersucht. Bern hat es aufs Podest geschafft.

Die Suche nach höherer Lebensqualität für sich und die Familie, der Wunsch sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen oder die Erfüllung des Traums vom Lebensabend unter Palmen: Die Gründe, seine Heimat zu verlassen und in einem anderen Land Fuss zu fassen, sind vielfältig. Doch in welchen Städten lässt es sich am besten leben und arbeiten?

Busbille sind in Bern am teuersten

Wie Luxemburg (Platz 2) sei Bern allerdings auch vergleichsweise teuer, schreibt Loanlink24 weiter. Etwa 6020 Euro müsse eine Familie im Monat aufbringen, um ihren Lebensstandard zu halten. «Auch für ein permanentes Zuhause müssen Expats etwas mehr investieren.» In Bern koste eine Immobilie im Schnitt neun Jahresgehälter. Ebenfalls bemerkenswert: Mit etwa 3,90 Euro ist ein Ticket für den Nahverkehr in Bern weltweit am teuersten (gemäss Ranking auch teurer als in Zürich).