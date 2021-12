Aufforderung per SMS – Bern lässt Booster-Impfungen neu ab vier Monaten zu

Wie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) am Dienstag mitteilt, sollen alle neu zur Boosterimpfung berechtigten Personen per SMS oder per Brief informiert werden.

Der Kanton Bern hatte noch abgewartet, doch jetzt lässt er Auffrischungs-Impfungen, sogenannte Booster, neu vier statt sechs Monate nach der letzten Impfung zu. Wie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) am Dienstag mitteilt, sollen alle neu zur Booster-Impfung berechtigten Personen per SMS oder per Brief informiert werden. Die entsprechende Mitteilung geht an 220’000 Personen.