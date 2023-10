Berner lebt im Luxus und zahlt keine Steuern

Nach Jahren des behördlichen Hin und Her erstattete die Finanzdirektion Anzeige, woraufhin die Polizei eine Hausdurchsuchung in seinem Haus im Breitenrain-Quartier durchführte.

Jahrelang hinterzog ein heute 75-jähriger Mann Steuern und gab beim Sozialamt an, keinerlei Vermögen zu besitzen. (Symbolbild)

Über viele Jahre hinweg führte ein heute 75-Jähriger in Bern ein Doppelleben, wie Recherchen der «Berner Zeitung» zeigen. Im September 2022 stand die Kantonspolizei vor seinem Wohnhaus im Berner Breitenrainquartier. Der Grund? Seit über einem Jahr läuft gegen ihn ein Strafverfahren wegen Betrugs und Pfändungsbetrugs.

Der Mann betrieb in den 1990er-Jahren ein erfolgreiches Personalvermittlungsbüro, mit dem er jahrelang Steuern hinterzog. Zwischen 1994 und 2011 wurden ganze 42 Pfändungen bei ihm durchgeführt, die jedoch allesamt erfolglos verliefen. Am Ende blieben nur Verlustscheine. Und als er 2012 das Pensionsalter erreichte, hatte er Steuerschulden in Höhe von 8,72 Millionen Franken angehäuft.