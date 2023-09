Bern: Ausgebüxtes Pferd galoppiert durch die Innenstadt

Das Pferd galoppierte über die Kornhausbrücke und bog dann in die Marktgasse ein.

Lucien Bur war am Freitagmittag mit seinem Roller in der Berner Innenstadt unterwegs, als ihm auf Höhe Viktoriaplatz ein eher ungewöhnlicher Verkehrsteilnehmer entgegenkam: Ein Pferd, ohne Kutsche und Reiter notabene. Der Vierbeiner galoppierte anschliessend über die Kornhausbrücke, der Zweibeiner nahm auf seinem Motorrad die Verfolgung auf und filmte die turbulenten Szenen. «Es herrschte helle Aufregung. Trams mussten anhalten und manche Passanten sprangen zur Seite, um sich in Sicherheit zu bringen», berichtet der 39-Jährige.