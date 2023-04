Mordprozess in Bern: Mann muss 16 Jahre hinter Gitter

Nun ist der Anwalt der Privatklägerschaft an der Reihe. Er geht auf die zahlreichen SMS ein, die der Beschuldigte der Verstorbenen nach der Tat schickte. Am 11. August, also am Tag nach ihrem Tod, schrieb er etwa: «Verstas mal. Ich will nut meh mit diir ztue haa!! … Nah schöns Lebe wünschi dir.» Die Nachrichten seien nichts als «Vertuschungsversuche, welche die Abgründe des wahren Seins des Beschuldigten offenbaren» würden, so der Anwalt.