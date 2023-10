Bern: Reitschule-Wirt kassiert Busse 

Für die beiden Vorfälle wurde nun der Reitschule-Wirt per Strafbefehl gebüsst.

Die Reitschule wird zuweilen als «rechtsfreier Raum» bezeichnet. Die Kantonspolizei Bern beklagt, dass ihre Einsätze in der Nähe des autonomen Kulturzentrums regelmässig behindert werden. Kritiker werfen der Reitschule vor, diese Zustände bewusst zu tolerieren. Bisher blieben rechtliche Konsequenzen aus. Nun aber hat die Berner Staatsanwaltschaft einen Mitarbeiter des Kulturzentrums aufgrund zweier Vorfälle schuldig befunden, wie die Berner Zeitung berichtet.

Der erste ereignete sich am 19. Oktober 2021, als eine Person, die des Raubes verdächtigt wurde, in den Innenhof der Reitschule flüchtete und das Tor daraufhin von innen verschlossen wurde, um die Polizei abzuweisen . Im zweiten Fall, am Soli-Sommerfest vom 2. Juli 2022, bemängelte die Polizei, dass der Sicherheitsdienst der Reitschule nicht speziell gekennzeichnet war und Anrufe unbeantwortet blieben.