Threema - Bern schafft Angebot für Menschen mit «höchsten Ansprüchen» an den Datenschutz

Ebenso wie 20 Minuten ist nun auch die Stadt Bern auf Threema. «Das neue Angebot richtet sich an ein Publikum, das höchste Ansprüche an den Datenschutz stellt», heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung. Threema ergänze die bestehenden Kommunikationskanäle der Stadt Bern auf Social Media. Anmelden kann man sich, indem man nach der Threema-ID *BERNEWS sucht und die Textnachricht start news schickt. Mit stop news an dieselbe ID wird der Service wieder abbestellt.