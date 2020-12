«Partyähnliche Zustände» : Bern schliesst nachts Bundesterrasse wegen Menschenansammlungen

Der Berner Gemeinderat hat beschlossen, die Bundesterrasse bis auf Weiteres an Wochenenden nachts zu schliessen. Grund dafür sind Menschenansammlungen und partyähnliche Zustände in der letzten Zeit an diesem Ort.