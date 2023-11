Bern : Schweizer Hamas-Freund mobilisierte für Pro-Palästina-Demo 

Zur Teilnahme an der Demo aufgerufen hatte unter anderem der Westschweizer Aktivist Anouar Gharbi.

Fast 60 Organisationen haben zur Palästina-Kundgebung am Samstag in Bern aufgerufen.

Der Westschweizer Aktivist Anouar Gharbi hat diese Woche zur Teilnahme an der Pro-Palästina-Kundgebung in Bern aufgerufen.

Zur Pro-Palästina-Demo auf dem Berner Bundesplatz , an der gestern Samstag mehrere Tausend Menschen teilnahmen, rief unter anderem auch Anouar Gharbi auf. Der Westschweizer Aktivist fällt seit Jahrzehnten durch seine Hamas-Nähe auf, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Bilder vom Sommer 2021 zeigen ihn zusammen mit Hamas-Chef Ismail Haniya in Istanbul. Dieser wurde von den USA zu diesem Zeitpunkt bereits als Terrorist eingestuft. Auf Social Media teilte Gharbi zudem Posts des Kuwaiters Nasser Duwailah, eines bekannten Mitglieds der Muslimbruderschaft (die Hamas ist deren palästinensischer Zweig), der die Gräueltaten der Hamas als «israelische Lügen» bezeichnet.

Gharbis Engagement in der Schweiz begann Mitte der 1990er-Jahre mit dem Aufbau der Palestinian Relief Society, wie die Zeitung weiter schreibt. 2003 setzte das Büro für Terrorismus und Ermittlungen des US-Finanzministeriums den Verein sowie die mit Gharbi verknüpfte «Association de Secours Palestinien» auf die Liste sanktionierter Gruppen – laut US-Behörden weil sie in direkter Verbindung zur Hamas stünden. 2005 half Gharbi beim Aufbau der als antisemitisch geltenden BDS-Boykott-Initiative in Genf mit. Aktiv ist der aus Tunesien stammende Schweizer meist im Namen von NGOs, die sich zwar neutral geben, oft aber auf einer Linie mit der Hamas liegen.